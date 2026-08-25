Estafa informatica: Así operaban sospechosos de robar de ₡189 millones

Once personas, ocho hombres y tres mujeres, fueron detenidas por agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático como sospechosas de participar en una millonaria estafa.

Dinero salía de otras cuentas

Según la investigación, los sospechosos habrían abierto una cuenta bancaria a nombre de la víctima utilizando documentación falsa. Desde esa cuenta, aparentemente realizaron débitos en tiempo real para extraer dinero de otras cuentas del afectado.

₡15 millones retirados en cajeros

Los detenidos figurarían como “cuentadestinos”. Parte del dinero, cerca de ₡15 millones, habría sido retirado en cajeros automáticos, mientras que el resto habría sido utilizado para comprar criptomonedas.

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Capturas por estafa en Heredia y San José

Dos hombres fueron detenidos este lunes en Barreal de Heredia. Los otros nueve fueron capturados este martes en sectores como Barrio La Cruz, San Sebastián, Desamparados y Aserrí.

Los sospechosos quedaron a la orden del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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