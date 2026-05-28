Sospechoso de robo de droga en Alajuela termina internado tras brincarse una tapia

Un hombre resultó con una fractura importante en una de sus piernas luego de lanzarse de una tapia mientras huía de la policía en Ciruelas de Alajuela, por lo que fue trasladado a un centro médico.

Los vecinos de la urbanización La Línea alertaron al 911 la noche del miércoles al observar a sujetos armados que pasaban paquetes sospechosos de un vehículo a otro dentro de un inmueble.

Las autoridades presumen que se trató de un robo de droga. “No tiene un motivo económico, muchas veces funcionan como una estrategía para debilitar a sus rivales”, afirmó Esteban Ruiz, licenciado en Ciencias Policiales.

