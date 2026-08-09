Autoridades reportan un ataque con arma de fuego en vía pública, donde le dispararon a un hombre durante la madrugada.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba sola en la calle cuando pasó una motocicleta y desde esta le dispararon.

Tras el suceso, el hombre, identificado con el apellido Escobar, habría resultado con tres heridas de arma de fuego en la espalda y una en el abdomen. Este tendría 21 años.

El ataque ocurrió a eso de las 11:30 p. m. de este sábado 8 de agosto en el sector de Guácimo, Limón.

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Por: Camila Rosales Méndez

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