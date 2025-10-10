El sospechoso del femicidio atroz de Nadia Peraza, quien era su pareja sentimental y es señalado por el Ministerio Público como el presunto autor material del crimen, conocerá este viernes si es llevado a juicio durante una audiencia en Heredia.

La defensa del imputado busca que sea remitido a tratamiento psiquiátrico, argumentando que no cuenta con las condiciones mentales para enfrentar el proceso y que “aún no comprende por qué se le acusa”, mientras la Fiscalía expondrá los detalles del caso ante el juez.

La decisión judicial definirá si el sujeto es enviado a juicio por el femicidio o si se ordenan los exámenes psiquiátricos solicitados por la defensa.