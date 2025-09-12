En un anuncio sorprendente, el expresidente Donald Trump informó este viernes por la mañana en Fox & Friends que la persona buscada en relación con el asesinato de Charlie Kirk ya se encuentra bajo custodia.

Trump señaló que se enteró de la noticia apenas cinco minutos antes de su aparición en el programa y afirmó tener “un alto grado de certeza” sobre la detención.

Durante la entrevista, el expresidente elogió el trabajo de todos los involucrados en la búsqueda, destacando la complejidad de localizar al sospechoso, especialmente cuando la investigación comenzó “sin absolutamente nada”.

Question: Any updates on the suspect?



Trump: I think with high degree of certainty, we have him in custody pic.twitter.com/MtxDomrndw — Acyn (@Acyn) September 12, 2025

Sobre cómo fue capturado, Trump indicó que alguien cercano al sospechoso facilitó su entrega, sugiriendo que un ministro y familiares del detenido jugaron un papel clave para ponerlo bajo custodia.

Las autoridades no han emitido comentarios oficiales hasta el momento. Se trata de una noticia en desarrollo.