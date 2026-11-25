Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El administrador del bar Dudes y principal sospechoso del doble asesinato ocurrido en ese establecimiento, en el centro de Heredia, se tatuó en uno de sus brazos una frase que podría ser clave para la investigación.

“Killer Cousin”, una frase en inglés que se traduce al español como “asesino de primos”. Así lo reveló el investigador del caso este martes 24 de noviembre.

El crimen ocurrió el 7 de febrero de 2025 y figura entre los hechos que se investigan en el proceso judicial contra los sospechosos.

Mensajes para coordinar versiones

Durante la investigación, los agentes judiciales localizaron fotografías de una conversación por mensajes que algunos sospechosos habían borrado. El material apareció durante un allanamiento en la vivienda de siete de los imputados.

Según el investigador, los mensajes contenían instrucciones para que los integrantes del grupo de mensajería evitaran involucrarse en el caso si las autoridades los detenían.

La conversación se compartió el 27 de febrero, 20 días después del doble asesinato. En ella, los participantes planteaban posibles explicaciones sobre lo ocurrido dentro del bar, entre ellas afirmar que habían consumido bebidas alcohólicas, que les ofrecieron tragos o que pudieron recibir alguna sustancia.

También les indicaban que, si las autoridades los citaban o detenían como sospechosos, debían mantener una misma versión y evitar agregar detalles.

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Instrucciones sobre posibles amenazas

En los mensajes también se sugería afirmar que habían recibido amenazas contra sus hijos, hermanos y otros familiares. Además, planteaban decir que los habían drogado y que no recordaban lo ocurrido.

La declaración del investigador aún estaba pendiente de concluir. Sin embargo, las audiencias sufrieron varias interrupciones debido a problemas con el equipo de grabación, que, según lo expuesto, está obsoleto.