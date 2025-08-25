La comunidad de Pocora, en Guácimo (Limón), vive momentos de temor, indignación e impotencia luego de que el principal sospechoso de matar al menos cinco perros quedara en libertad, pese al riesgo de reincidencia que señalan vecinos y expertos legales.

El sospechoso, de apellido Ulloa Bustos, fue dejado en libertad con una única medida cautelar: presentarse a firmar una vez al mes en el Juzgado Penal de la zona, según confirmó el Ministerio Público.

¿Por qué quedó en libertad?

De acuerdo con el abogado penalista Daniel Brenes, esta situación podría ser resultado de una omisión en la solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público:

“Si la Fiscalía no solicita ninguna medida cautelar, efectivamente la persona queda en libertad. También cabe la posibilidad de que se haya solicitado alguna medida, como prohibición de salida del país o firma periódica, pero que el juez no considerara necesario imponerla”, explicó Brenes.

Penas por maltrato animal: ¿Qué dice la ley?

El artículo 279 del Código Penal costarricense establece penas de 3 meses a 2 años de prisión para quienes intencionalmente causen la muerte a un animal.

En este caso, según denuncias, el sospechoso podría haber causado la muerte de al menos cinco perros, lo que podría sumar hasta 10 años de cárcel si se comprueba la culpabilidad y se impone la pena máxima por cada animal.

“Por cada animal son dos años de cárcel. Si estamos hablando de cinco, estamos hablando de 10 años”, recalcó Juan Carlos Peralta, reconocido defensor de los animales en el país.