Uno de los sospechosos de la muerte del pequeño Samuel de 8 años se entregó esta mañana a las autoridades.

El joven de 22 años habría participado en la balacera ocurrida en Zapote donde una de las balas traspasó la vivienda del menor y lo impactó, ocasionándole la muerte horas después.

Según se presume, el joven era quien portaba el vehículo desde donde se dispararon las balas.

El abogado defensor del joven, Walter Chaves, entregado conversó con Noticias Repretel sobre el caso.

Autoridades del OIJ allanaron la casa de este joven el pasado viernes, sin embargo, no se encontraba en la vivienda.

“Él no estaba el día del allanamiento porque no sabía que lo iban a allanar, no porque se estaba escondiendo” dijo el abogado Chaves.

“Casualmente, él me buscó. Analicé el expediente y analicé la prueba y yo me estoy imponiendo y estoy viendo que efectivamente lo señalan como sospechoso de un hecho tan lamentable“.

Walter Chaves indicó que se debe contar con las pruebas necesarias para acusarlo de un hecho tan lamentable.

“Parte de lo anterior es que él se encuentra aquí a las afueras de los tribunales de justicia” dijo el abogado.

Tanto el joven como su abogado se dirigirán en horas de la tarde al complejo médico forense para obtener las muestras de sangre y compararlas con las que se encuentran en el vehículo allanado.

También se realizará una inspección en el lugar de los hechos por parte de los abogados del joven.

“Estamos a las órdenes de las autoridades y muy tranquilos” dijo el abogado.

Además, Chaves indicó que en el vehículo decomisado no se va a encontrar nada que vincule al joven con el hecho.