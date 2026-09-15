Sospechoso de atacar a su expareja cayó usando la identidad de su hermano

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un hombre logró escapar de la justicia por más de tres años luego de atacar con un puñal a su expareja y propinarle 26 heridas, pero el OIJ lo capturó en Puntarenas.

Esteban Ruíz, psicólogo clínico, comenta que “uno de los elementos que puede aparecer es la ausencia total de los remordimiento ante hechos de esta magnitud”.

El sospechoso se hacía pasar por su hermano para evadir a las autoridades, quienes finalmente lograron detenerlo en la provincia del Pacífico.

Al sospechoso le impusieron seis meses de prisión preventiva por el violento ataque contra su expareja.