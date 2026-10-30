Sospechosa de matar a estadounidense descontará un año de prisión preventiva

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La principal sospechosa de asesinar a un estadounidense dentro de su apartamento en Playas del Coco de Carrillo, Guanacaste, descontará un año de prisión preventiva por el hecho ocurrido.

La mujer apellidada Ortiz, conocida como la asesina del bikini, agredió al extranjero con el envase de vidrio de ese electrodoméstico.

La sospechosa cayó el pasado martes en La Aurora de Alajuelita, mientras la investigación continúa por parte de las autoridades judiciales competentes.