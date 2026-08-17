Sorteo del Día de la Madre: estos son los números ganadores

Durante este domingo 16 de agosto se celebró el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Junta de Protección Social (JPS).

Actividad ofrecía como premio mayor ¢640 millones en dos emisiones. El valor del entero era de ¢15 mil.

¿Cuáles fueron los números ganadores del Sorteo del Día de la Madre?

Primer mayor: Número 12, con la serie 393.

Segundo premio: Número 80, con la serie 677.

Tercer premio: Número 12, con la serie 178.

Transmisión

Puede consultar la lista completa de los números en la transmisión de la JPS, que está en su cuenta de Facebook.

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