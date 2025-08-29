Escrito por: Eduardo Troconis

El sorteo de la Conference League se realizó este viernes junto al de la Europa League. En este contexto, la U Craiova 1948 Club Sportiv, equipo del costarricense, Carlos Mora, ya conoce sus rivales para la primera fase del certamen.

Se trata del Sparta Praga de República Checa, Rapid Viena de Austria, Mainz de Alemania, AEK Atenas de Grecia, Noah de Armenia y Raków de Polonia.

La fase de liga de la Conference League inicia el 2 de octubre de 2025, donde el equipo de Carlos Mora deberá luchar por un lugar en los octavos de final o, en su defecto, los Playoffs.