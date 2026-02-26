Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Sorpresa en los cuartos de final del torneo mundial de tenis M15 en San José, donde el sembrado número 1, el alemán Robert Strombach, quedó eliminado en tres sets ante el mexicano Alan Rubio.

El jugador azteca, que estuvo match points abajo en el segundo set y vio a su rival sacar para partido, logró liberarse mentalmente para revertir la situación.

“Me solté, me liberé y empecé a disfrutar más el partido”, confesó Rubio tras su victoria. El dominicano Nick Hardt también avanzó a semifinales, que se disputarán este viernes en La Sabana.