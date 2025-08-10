Escrito por: Eduardo Troconis.

La Community Shield 2025 dejó una gran sorpresa: el Crystal Palace se impuso al Liverpool en la tanda de penales (3-2) después de un vibrante empate 2-2 en el tiempo reglamentario, consiguiendo así el primer gran título de la temporada europea.

El encuentro comenzó con intensidad. Liverpool golpeó primero gracias a Hugo Ekitike, quien se estrenó como goleador con los ‘reds’ al minuto 4. Sin embargo, el Palace reaccionó y acortó distancias con un penal de Jean-Philippe Mateta al 17’. A los 21’ Jeremie Frimpong volvió a ampliar la ventaja para los de Anfield y finalmente un gol de Ismaïla Sarr a poco menos de quince minutos para el final igualó el marcador.

En la definición desde los once pasos, los fallos fueron protagonistas: Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Elliott erraron sus disparos para los de Arne Slot, mientras que Eberechi Eze y Borna Sosa fallaron para el Palace. Finalmente, Justin Devenny anotó el penal decisivo que desató la euforia de los londinenses.

Con este triunfo, el Crystal Palace no solo sorprende al vencer a uno de los grandes favoritos, sino que también envía un mensaje claro de que competirá por todo en la temporada que apenas comienza.