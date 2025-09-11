Las filas del Herediano se levantaron con una sorpresa la mañana de este jueves 11 de setiembre. Una de sus figuras anuncia que se marcha del equipo.

Se trata del defensor Fernán Faerron, que no seguirá en el club florense con efecto inmediato.

Lo que comunica Herediano

“El Club Sport Herediano informa que el jugador Fernán Faerron no continuará en nuestra institución, tras la decisión de finiquitar su contrato”.

El club agradeció su compromiso y dedicación durante el tiempo que vistió la camiseta, todo esto a través de un comunicado en las redes sociales.