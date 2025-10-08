Escrito por: Eduardo Troconis
Las inteligencias artificiales más populares del mundo se animaron a predecir el resultado del Honduras vs Costa Rica, el esperado duelo de este jueves por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.
El partido se jugará en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, con Honduras como líder del grupo C y una Selección de Costa Rica que busca su primera victoria en esta fase.
ChatGPT:
Resultado final: Honduras 1 – 2 Costa Rica
Goleadores:
- Honduras: Anthony Lozano
- Costa Rica: Manfred Ugalde y Kenneth Vargas
Análisis: Basado en el rendimiento histórico de ambas selecciones y los jugadores de Costa Rica.
Copylot:
Resultado final: Honduras 2 – 1 Costa Rica 🇨🇷
Goleadores:
- Honduras: Luis Palma (1), Romell Quioto (1)
- Costa Rica: Manfred Ugalde (1)
Análisis: Honduras llega fuerte en casa, con una defensa sólida y figuras en buen momento. La presión local y el Estadio Morazán inclinarían la balanza hacia los catrachos.
Gemini:
Resultado final: Honduras 1 – 2 Costa Rica
Goleadores:
- Costa Rica: Juan Pablo Vargas y Manfred Ugalde
- Honduras: Romell Quioto
Análisis: la experiencia y nivel de jugadores de Costa Rica debería imponerse en Honduras.
Grok:
Resultado final: Honduras 2 – 1 Costa Rica
Goleadores:
- Honduras: Luis Palma (30’), Getsel Montes (65’)
- Costa Rica: Manfred Ugalde (50’)
Análisis: Honduras tiene ventaja por su localía y solidez. Palma y Montes serán fundamentales, mientras Ugalde se mantiene como la principal amenaza tica.
En resumen, dos IAs ven ganando a Costa Rica (ChatGPT y Gemini) y dos se inclinan por Honduras (Copylot y Grok).
El resultado final, sin embargo, se definirá en la cancha este jueves a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).