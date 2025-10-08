Escrito por: Eduardo Troconis

Las inteligencias artificiales más populares del mundo se animaron a predecir el resultado del Honduras vs Costa Rica, el esperado duelo de este jueves por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

El partido se jugará en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, con Honduras como líder del grupo C y una Selección de Costa Rica que busca su primera victoria en esta fase.

ChatGPT:

Resultado final: Honduras 1 – 2 Costa Rica

Goleadores:

Honduras: Anthony Lozano

Costa Rica: Manfred Ugalde y Kenneth Vargas

Análisis: Basado en el rendimiento histórico de ambas selecciones y los jugadores de Costa Rica.

Copylot:

Resultado final: Honduras 2 – 1 Costa Rica 🇨🇷

Goleadores:

Honduras: Luis Palma (1), Romell Quioto (1)

Costa Rica: Manfred Ugalde (1)

Análisis: Honduras llega fuerte en casa, con una defensa sólida y figuras en buen momento. La presión local y el Estadio Morazán inclinarían la balanza hacia los catrachos.



Gemini:

Resultado final: Honduras 1 – 2 Costa Rica

Goleadores:

Costa Rica: Juan Pablo Vargas y Manfred Ugalde

Honduras: Romell Quioto

Análisis: la experiencia y nivel de jugadores de Costa Rica debería imponerse en Honduras.

Grok:

Resultado final: Honduras 2 – 1 Costa Rica

Goleadores:

Honduras: Luis Palma (30’), Getsel Montes (65’)

Costa Rica: Manfred Ugalde (50’)

Análisis: Honduras tiene ventaja por su localía y solidez. Palma y Montes serán fundamentales, mientras Ugalde se mantiene como la principal amenaza tica.

En resumen, dos IAs ven ganando a Costa Rica (ChatGPT y Gemini) y dos se inclinan por Honduras (Copylot y Grok).

El resultado final, sin embargo, se definirá en la cancha este jueves a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).