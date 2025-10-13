Escrito por: Eduardo Troconis

Las inteligencias artificiales más populares del mundo se animaron a predecir el resultado del Costa Rica vs Nicaragua, esperado duelo de este lunes por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

El partido se jugará en el Estadio Nacional de Costa Rica, y marcará en gran medida las aspiraciones de La Sele de cara a su clasificación al mundial 2026.

Chat GPT

Resultado final: Costa Rica 2-0 Nicaragua

Goleadores:

Costa Rica: Manfred Ugalde y Alonso Martínez

Análisis: Costa Rica demostrará su peso histórico en Concacaf con una victoria en casa ante una selección que viene de ser goleada.

Copylot

Resultado final: Costa Rica 1 – 0 Nicaragua

Costa Rica: Josimar Alcócer

Análisis: Costa Rica juega en casa, en el Estadio Nacional, donde suele mostrar mejor rendimiento, y aunque ambos equipos han tenido dificultades recientes, Costa Rica cuenta con jugadores más curtidos en competiciones internacionales.

Gemini:

Resultado final: Costa Rica 0-0 Nicaragua

Análisis: La clave del partido estará en la capacidad de Costa Rica para romper el cerrojo defensivo nicaragüense y, fundamentalmente, en sí logran mantener la portería en cero. Si los ticos anotan rápido, el partido se abrirá a su favor. Si Nicaragua resiste, la desesperación en el Estadio Nacional podría darle a los visitantes la oportunidad de sorprender en un contragolpe.

Grok:

Resultado final: Costa Rica 3-0 Nicaragua

Goleadores:

Costa Rica: Manfred Ugalde, Francisco Calvo y Alcócer

Análisis: Costa Rica ganará 3-0. Los ticos aprovechan su jerarquía y localía para un triunfo controlado, con goles de Ugalde, Calvo y Alcócer.

En resumen, tres IAs ven ganando a Costa Rica (ChatGPT, Grok y Copylot) y una se inclina por el empate (Gemini).

El resultado final, sin embargo, se definirá en la cancha este lunes a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).