La Fuerza Pública de Heredia recibió una alerta sobre un camión que estaba descargando motocicletas de manera sospechosa en Santa Bárbara.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron el vehículo: un camión blanco con placas adulteradas. Al inspeccionar el cajón, hallaron 10 motocicletas nuevas, las mismas que habían sido reportadas como robadas horas antes de un contenedor en Turrúcares, Alajuela.

El detalle curioso

El dueño del camión aseguró que lo tenía alquilado a un hombre de apellido González, quien vive nada más y nada menos que diagonal a la casa donde descargaban las motos.

Gracias a un acta de autorización, se verificó la carga y se confirmó que, en efecto, se trataba de las motos robadas.

Lo que sigue

Las motocicletas quedaron bajo custodia policial, mientras que el OIJ asumirá las investigaciones para determinar la responsabilidad de las personas implicadas.