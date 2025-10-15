Escrito por: Eduardo Troconis

El delantero Orlando Sinclair, figura del Deportivo Saprissa, cerró la primera vuelta del Torneo de Apertura 2025 como el mejor delantero del certamen, gracias a su destacada efectividad frente al arco rival.

Lo avalan los datos

Según datos del campeonato nacional, Sinclair anota un gol cada 124 minutos, el mejor promedio entre todos los atacantes del torneo. Este rendimiento lo consolida como el máximo goleador del Apertura con cinco tantos, liderando la tabla junto con Marcel Hernández (5 goles) y superando a Creychel Pérez (4 goles).

Con Sinclair en gran momento y el equipo morado en la cima de la tabla, Saprissa reafirma su papel como candidato al título nacional.