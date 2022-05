Cuando Sophie Turner conoció a su ahora esposo, Joe Jonas, en 2016, inmediatamente estuvo segura de que algún día caminaría hacia el altar con él.

Durante una aparición en The Tonight Show, le preguntaron a Sophie cuándo supo que se casaría con Joe, a lo que ella respondió: “La primera noche que lo conocí“.

Luego explicó cómo la pareja había estado con sus respectivos grupos de amigos, antes de que todos regresaran a la casa de Sophie. La noche fue orquestada después de que Joe entró en los DM de Sophie para invitarla a salir. “Recuerdo que se fue y lloré con mi hermano. Yo estaba como ‘¡Amo tanto a este hombre!’ ¡Y lo supe, y eso fue todo!”

Esta no es la primera vez que Sophie habla sobre su primera noche conociendo a Joe. “Pensé: ‘Va a ser un idiota’“, dijo Sophie en 2020. “Traje a todos mis amigos para que me acompañen a conocerlo, porque en el fondo de mi mente todavía me preocupaba que pudiera ser un bagre“.

La pareja actualmente espera su segundo hijo, por lo que parece que las cosas resultaron espléndidas.