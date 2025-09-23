La sopa de albóndigas se consolida como un plato profundamente reconfortante y nutritivo, que combina la proteína de la carne con la riqueza de verduras frescas en un caldo sabroso, según el chef Rubén Naranjo.

Él comparte técnicas clave para lograr albóndigas consistentes que no se deshagan durante la cocción, utilizando hierbas frescas y especias para intensificar el sabor sin necesidad de aditivos artificiales.

Este plato, ideal para días fríos o para recuperar energías después del ejercicio, admite variaciones con ingredientes modernos pero sin perder su esencia tradicional que conecta con la cocina casera.