El pasado fin de semana fue complicado para los usuarios de PlayStation debido a la caída de los servidores de PlayStation Network (PSN).

Durante casi 24 horas, millones de jugadores no pudieron conectarse en línea, instalar ni actualizar juegos, lo que generó una gran frustración en la comunidad.

Sony se disculpó por el inconveniente y anunció que los suscriptores de PSN Plus recibirán cinco días adicionales de suscripción sin costo como compensación. Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por todos, ya que muchos jugadores sin PSN Plus también sufrieron la interrupción del servicio y no recibirán ningún tipo de compensación.

En redes sociales, varios usuarios han manifestado su descontento, señalando que la caída afectó a toda la comunidad y no solo a los suscriptores de PSN Plus.

Ante esta situación, algunos jugadores esperan que Sony considere una compensación adicional para quienes no forman parte del servicio de suscripción.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido declaraciones sobre posibles nuevas medidas para atender las quejas de los usuarios afectados.

