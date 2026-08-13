Sonidos, olores y energías: así son las terapias con las que Ariadna busca ayudar a sanar

Ariadna Alvarado, una joven costarricense nacida en San José en el seno de una familia amorosa, ha dedicado su vida a las terapias holísticas o alternativas, un enfoque que combina sonidos, olores y energías para ayudar a sanar a quienes se sienten cabizbajos o con problemas internos.

La terapeuta, quien se presenta con entusiasmo para compartir su historia, ofrece estas prácticas como una solución para aquellos que buscan mejorar su bienestar emocional y espiritual a través de métodos no convencionales.

Su propuesta se enmarca dentro de las medicinas alternativas que cada vez ganan más adeptos en Costa Rica como complemento a los tratamientos tradicionales.