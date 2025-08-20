La medicina regenerativa ofrece soluciones para prevenir tumores y manejar efectos secundarios de la quimioterapia, según la Dra. Mariana Gómez, quien recomienda suplementos como ácido fólico, hierro y vitamina D para apoyar la recuperación.

Ella también sugiere terapias como acupuntura y fisioterapia suave para aliviar dolor y neuropatía, además de enfatizar la hidratación constante y una dieta con proteínas de alta calidad.

Estas medidas, combinadas con una mentalidad positiva y ciclos de sueño adecuados, mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento.