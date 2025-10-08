Escrito por: Eduardo Troconis

Según el portal especializado Transfermarkt, solo un jugador de La Sele tiene el mismo valor de mercado que Honduras. Se trata del delantero, Manfred Ugalde, quien tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, cifra que iguala el valor total de toda la selección hondureña, estimada en 15 millones 23 mil euros.

El más valioso

Ugalde, de apenas 23 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y es considerado uno de los futbolistas más prometedores de la región. Su valoración lo convierte en el jugador más caro del área centroamericana.

Otros valores destacados de La Sele:

Alonso Martínez – 6 millones de euros

– 6 millones de euros Josimar Alcócer – 3,5 millones de euros

– 3,5 millones de euros Jeyland Mitchell – 2 millones de euros

– 2 millones de euros Keylor Navas – 1 millón de euros



En conjunto, el valor de mercado de los principales seleccionados ticos supera ampliamente al de su rival catracho, reflejando una clara diferencia económica entre ambos planteles.