Solo queda un detalle para que se dé la extradición de Macho Coca

Solo queda un detalle para que se haga efectiva la extradición de Gilbert Hernán Bell Fernández, Macho Coca, y es que llegue al país el avión de la Administración de Control de Drogas (DEA), que hará el traslado.

Una vez que se autorice, ordene e informe de que la aeronave se traslada hacia Costa Rica, iniciará la coordinación del envío de Bell desde La Reforma hasta Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaría.

¿Desde cuándo está detenido Macho Coca?

Desde el pasado 11 de octubre de 2024, cuando se realizó la operación “Petro Coca”, que dejó a este empresario detenido como principal sospechoso de una organización dedicada al robo de combustible.

En noviembre de 2025, Estados Unidos presentó la solicitud de extradición formal contra el empresario.

Últimos detalles

Su extradición se dará luego de que el pasado lunes llegara la carta de garantías enviada por los Estados Unidos a nuestro país. Dicha carta establece la promesa de Bell no será sentenciado a cadena perpetua o pena de muerte.

La pena máxima a imponer sería de 50 años.

Jueza

La jueza del Tribunal Penal de Limón avaló las promesas.

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