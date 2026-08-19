Solo este martes se registraron siete homicidios en el país

Este martes el país contabilizó siete homicidios en menos de un día, convirtiendo esta en la semana más violenta de todo 2026, con incidentes reportados en Cartago, San José, Desamparados y el sector de La Uruca.

Uno de los crímenes ocurrió en horas de la tarde, cuando dos sujetos en motocicleta dispararon contra un hombre que se encontraba en un local comercial ubicado en una gasolinera, en una zona de alto tránsito vehicular.

Las autoridades investigan los móviles de los ataques, mientras la ola de violencia mantiene en alerta a los pobladores de diversas comunidades del país.