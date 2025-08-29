Escrito por: Eduardo Troconis

La lista de 23 futbolistas anunciada por Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, dejó un dato llamativo en la zona ofensiva: de los cuatro delanteros convocados, solo dos lograron marcar goles en la presente temporada con sus respectivos clubes.

El “Piojo” convocó a Alonso Martínez (New York City FC), Anthony Contreras (Riga FC), Manfred Ugalde (Spartak de Moscú) y Andy Rojas (New York Red Bulls). De este grupo, únicamente Martínez y Ugalde han podido celebrar en las redes recientemente, mientras que Contreras y Rojas todavía no logran estrenarse en sus respectivas ligas en lo que va de la campaña.

Más allá de esa carencia de goles en algunos atacantes, Herrera explicó que su convocatoria responde a las necesidades del equipo y a un análisis integral del rendimiento de cada futbolista.

“Primero que nada es adecuar a lo que necesitamos. Obviamente las lesiones hacen que tengas más campo de acción para elegir, pero también estamos observando constantemente a los muchachos, tanto en el fútbol internacional como en la liga local” mencionó el seleccionador nacional,

En total, la convocatoria incluye 15 legionarios, además de futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense (4), Deportivo Saprissa (3) y AD San Carlos (1). La Sele comenzará trabajos este lunes con la llegada de los jugadores que militan en el extranjero, de cara a los compromisos eliminatorios ante Nicaragua y Haití.

Costa Rica debutará este viernes en Managua frente a Nicaragua, y cerrará la doble fecha el martes en el Estadio Nacional recibiendo a Haití.