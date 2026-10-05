Solo 4 jugadores de La Sele fueron titulares en todos los partidos

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Cuatro jugadores de La Sele fueron titulares en todos los partidos de la Liga de Naciones, mientras Carlos Mora terminó como goleador de Costa Rica en el torneo con cuatro anotaciones.

Entre esos futbolistas, Francisco Calvo acumuló 360 minutos y fue el único que disputó todos los minutos del torneo, mientras Sebastián Acuña sumó 283 y Orlando Sinclair 277 con dos goles.

Jalen Mitchell y Kenjell Mitchell jugaron los cuatro partidos, aunque no todos como titulares, y Carlos Mora fue uno de los cuatro futbolistas con titularidad bajo Bryan Ruiz y Fernando Batista.