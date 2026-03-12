¡Solo 12 años! Mikela Castro llegará a Santa Teresa a defender 3 títulos

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La joven promesa del surf costarricense Mikela Castro, de tan solo 12 años, confirmó su presencia en la segunda fecha del Circuito Nacional de Surf que se disputará en Santa Teresa, una de las mejores olas del Pacífico, donde buscará defender los tres títulos que obtuvo en la primera fecha realizada en Playa Cocles.

La joven limonense logró por primera vez quedarse con el primer lugar en la categoría élite femenina en esa competencia, un hito que la posiciona como una de las favoritas para mantenerse en la pelea por el título nacional.

Su destacado rendimiento en las olas de Cocles demostró el enorme potencial de esta seleccionada nacional, que ya pone la mira en el Mundial de Surf en el próximo ciclo olímpico.