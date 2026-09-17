Solicitarán medidas de alejamiento en contra de hombre que pateó parabrisas

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La representante legal de una mujer solicitó medidas de alejamiento contra un hombre que presuntamente pateó el parabrisas de un vehículo en San Ramón de Alajuela.

Tras presentarse ante el Juzgado Penal de dicho cantón, se confirmó que también se solicitó la detención del conductor involucrado de apellido Rodríguez, así como el decomiso del vehículo.

Ahora todo quedará en manos de la Fiscalía para que ambas partes señalen sus posiciones respecto al altercado vivido.