Solicitan importantes aumentos en las tarifas de cinco rutas de bus

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) mantiene en análisis solicitudes de ajuste tarifario presentadas por cinco rutas de autobús en distintos puntos del país.

Las empresas autobuseras argumentan que el incremento en los costos de operación hace necesario revisar las tarifas, por lo que ahora corresponde a Aresep determinar si las solicitudes están debidamente justificadas.

Estas son las rutas

Las rutas que solicitaron un aumento en el precio del pasaje son:

Calle Blancos – Montelimar

San José – Cartago

San Ramón – Palmares – Naranjo

San Pedro – Curridabat – Tres Ríos

Puntarenas – Orotina

Una de las solicitudes que más ha generado atención es la de San José–Cartago, donde la empresa pidió un incremento de ₡80 en la tarifa.

Aresep revisará cada caso

Las solicitudes serán sometidas a un análisis técnico para determinar si los aumentos responden a los costos reales de operación.

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Según explicó Aresep, factores como el incremento en los costos de funcionamiento y otros gastos asociados al servicio forman parte de los elementos que se valoran antes de aprobar o rechazar un ajuste tarifario.

En el caso de la ruta San José–Cartago, la propuesta también ha generado oposición de algunos usuarios y de la Defensoría de los Habitantes, quienes cuestionan la calidad del servicio que brinda la empresa operadora.