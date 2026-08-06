Los usuarios de la ruta de autobús entre San José y Cartago podrían enfrentar un aumento en el costo del pasaje, luego de que la empresa Autotransportes Lumaca solicitara un ajuste tarifario que ya es analizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

¿De cuánto sería el aumento?

La propuesta plantea que la tarifa pase de ₡700 a ₡780, lo que representa un incremento de ₡80, equivalente a cerca de un 11%.

La solicitud se sometió a audiencia pública virtual y ahora la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos deberá analizar los argumentos antes de emitir una resolución.

Defensoría se opone al incremento

Durante la audiencia, la Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al ajuste.

Entre los señalamientos figuran problemas de mantenimiento en la flotilla, fallas mecánicas y antecedentes relacionados con incidentes que han generado preocupación entre los usuarios.

Usuarios cuestionan el servicio

Algunos pasajeros consideran que el aumento afectaría el presupuesto de quienes utilizan diariamente esta ruta para trasladarse entre Cartago y San José.

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Además, señalaron que antes de autorizar un incremento en la tarifa, debería mejorarse la frecuencia de los autobuses y las condiciones del servicio que reciben.