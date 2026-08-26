Solicitan 60 años de cárcel a estafador que mató a pareja para robarle dinero

La Fiscalía solicitó una pena de 60 años de prisión contra un hombre de apellidos Padilla Palma, acusado de femicidio, nueve delitos de estafa informática y tenencia de material pornográfico, en perjuicio de Carolina Mora González.

Según la acusación, el sospechoso mantuvo una relación con la joven, con quien tuvo un hijo de cuatro años, y la citó a un centro comercial para comprarle un regalo al niño, pero la llevó a un parque donde la asesinó para robarle dinero.

La lectura de la sentencia se llevará a cabo este jueves 27 de agosto a las 10 de la mañana en el Tribunal Penal de Heredia.