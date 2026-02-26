Sol y salud: ¿cómo aprovechar la vitamina D sin poner en riesgo la piel en Costa Rica?

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La exposición solar, cuando se realiza con responsabilidad, activa múltiples procesos biológicos esenciales como la producción de hormonas, energía celular y neurotransmisores, además de regular la presión arterial y liberar endorfinas que mejoran el sueño y el manejo del dolor, explicó el doctor Andrés Gómez, médico en salud cuántica.

El especialista destacó que el sol va más allá de la vitamina D, ya que su espectro electromagnético desde infrarrojo hasta ultravioletainfluye en más de 2.000 reacciones enzimáticas y 300 genes relacionados con el sistema inmune, el ánimo, la salud ósea y la fertilidad.

Para quienes no se exponen habitualmente, recomendó hacerlo desde el amanecer hasta las 8:30 y después de las 15:00, aprovechando la luz roja e infrarroja que previene el envejecimiento celular y fortalece el agua corporal.