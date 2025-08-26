Socorristas mantienen operativos de búsqueda por Rodrigo Badilla, un hombre de 48 años desaparecido desde el pasado lunes en el cerro Pico Blanco, donde fue visto por última vez ingresando con su motocicleta.

El caso escaló al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego que el vehículo del desaparecido fuera encontrado abandonado y se reportara que otra persona habría estado manejando la moto antes de dejarla botada.

Las labores de rescate, que se extenderán hasta mañana según confirmaron las autoridades.