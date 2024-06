Las fuertes lluvias de ayer provocaron incidentes en varios sectores del país. Cruz Roja y Bomberos desplegaron sus unidades para atender las emergencias reportadas en Puntarenas y Alajuela. Uno de los casos que más preocupó a la población fue un deslizamiento que sepultó un local en La Laguna de Zarcero.

Dos mujeres permanecieron más de tres horas dentro de la estructura luchando por su vida mientras que las autoridades correspondientes trataban de sacarlas. Lodo, escombros y partes de la estructura, acompañados por el agua, generaron dificultades para ponerlas a salvo.

Al parecer, estas dos mujeres trabajaban en el lugar y además vivían en la estructura.

El poco oxígeno y la presión de la estructura fue algunos de los aspectos que generaron que esas tres horas se volvieran una pesadilla.

Vecinos comentan que fue un milagro que las féminas pudieran vivir y contar la historia.

Pero en la emergencia hubo dos personas más implicadas, aunque ellas sí pudieron salir por sus propios medios.

Declaraciones de la sobreviviente en Zarcero

“Yo me quedé en shock, yo creía que era un derrumbe pequeño, que iba a llegar hasta la pared nada más, pero cuando ya miramos tenía tierra encima, no podía hacer nada. Uno no sabe qué hacer, solo tratar de pedirle al Señor que lo saque de ahí y guardar la calma, eso fue todo lo que pudimos hacer“, comentó Eilyn.

“No estresarnos, no desesperarnos, porque si nos desesperábamos nos ahogábamos, en la tierra no había aire, era un huequito tan pequeñito para respirar que lo teníamos que aprovechar y estar en calma“.

“A mi lo que me mantuvo a salvo fue que sobre mí había una regla, que ahí poníamos cosas y esa regla nos sirvió como techo, para que no nos caiga la tierra, toda sobre el cuerpo“.

Dijo que en turnos de salir de la casa, ella fue la que quedó de última.

“Nos apoyamos, ella me decía a mí que no se sofocara, hay momentos en que yo ya no podía, a ratitos me decía que me calmara, porque la más prensada era yo“.

Añade que ella le limpió la tierra a su compañera, para que pudiera respirar.

Fuerza Pública se hizo presente en el sitio, con la intención de poner orden, debido a que pobladores buscaron robar ciertos artículos del local que quedaron a la vista.