Sitio web ayuda a buscar trabajo en zonas francas

Según información reciente, cerca de 26 empresas de la Zona Franca del Coyol llegaron a utilizar EMPLEOCODE.COM con el fin de publicar vacantes de trabajo disponibles en sus organizaciones.

Adicionalmente, en la página se pueden encontrar otros servicios como:

Mejorar perfiles profesionales

Mejorar currículum vitae

Esta funciona como una bolsa de empleo. Las compañías, incluyendo las de zonas francas, pueden publicar vacantes de trabajo y los candidatos crean perfiles, exploran ofertas y se postulan directamente.

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Por: Camila Rosales Méndez

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