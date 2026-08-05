Dos fuertes sismos sacudieron al país esta madrugada

Dos fuertes sismos sorprendieron a los habitantes del país durante la madrugada de este miércoles, según reportes preliminares de la Red Sismológica Nacional.

Primer movimiento se registró cerca de Quepos

El primer temblor ocurrió a las 12:53 a. m., con una magnitud preliminar de 4,3.

El epicentro se ubicó 68 kilómetros al sur de Quepos.

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Segundo sismo ocurrió en Pérez Zeledón

Horas más tarde, a las 3:07 a. m., se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 4,1.

El epicentro fue localizado 12 kilómetros al norte de Rivas de Pérez Zeledón.

Hasta el momento, estos datos corresponden a reportes preliminares de la Red Sismológica Nacional.

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