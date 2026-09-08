Sismo sacude Venezuela este martes

Un sismo de magnitud 4,4 se registró la madrugada de este martes 8 de septiembre en Venezuela, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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El movimiento ocurrió a las 2:49 a. m., con epicentro ubicado a 55 kilómetros al este de Churuguara, estado Falcón, y una profundidad de 3,3 kilómetros.

Cuatro minutos más tarde, a las 2:53 a. m., Funvisis reportó un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3,4, localizado a 37 kilómetros al noroeste de Aroa, con una profundidad de 8,5 kilómetros.

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