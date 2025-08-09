Autoridades registraron un sismo durante este sábado 9 de agosto a las 12:49 p.m., según el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

Aunque la aplicación del OVSICORI presentó un reporte de 3,9 grados de magnitud, al realizar la revisión correspondiente se reveló que la magnitud realmente fue de 2,6.

El movimiento tuvo su epicentro 2,3 kilómetros al suroeste de Sitio Peñas de Alvarado, en el cantón de Cartago, con una profundidad de 4,15 kilómetros.