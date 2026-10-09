Reportan nuevo sismo en Costa Rica tras terremoto de Panamá

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un nuevo sismo en territorio costarricense la tarde de este viernes 9 de octubre, luego del fuerte terremoto registrado en Panamá, que también se percibió en Costa Rica.

De acuerdo con el reporte automático del observatorio, el movimiento tuvo una magnitud local de 4,4 y se registró a las 12:38 p. m.

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¿Dónde fue el epicentro?

Según los datos del Ovsicori, el epicentro se ubicó a 0,7 kilómetros al sur de Jardín de Golfito, en Puntarenas.

El sismo tuvo una profundidad de 25,05 kilómetros, según el reporte preliminar.

Sismo se registra tras terremoto en Panamá

El movimiento ocurrió en medio de la actividad sísmica reportada este viernes en la región, luego de un terremoto de magnitud 7,2 en Panamá que también fue percibido en territorio costarricense.

De momento, no se cuenta con información sobre posibles daños o personas afectadas por el sismo registrado en Golfito.