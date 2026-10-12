Sismo de gran magnitud se siente en el país

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un sismo de magnitud 5,8 se registró la tarde de este lunes 12 de octubre, según el reporte automático de sismos.

El movimiento ocurrió a las 5:24 p. m., con una profundidad de 5 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

De acuerdo con el reporte, el epicentro se ubicó a 40,4 kilómetros al sureste de Canoas, en el cantón de Corredores, Puntarenas.

Además, se habilitó un enlace para que las personas indiquen si sintieron el movimiento.

Las autoridades solicitan a la población compartir sus reportes para recopilar información sobre el sismo.

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