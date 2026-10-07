Sismo sacudió el país este miércoles

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La tarde de este miércoles, un sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió en la zona sur del país.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 11:31a.m.

Epicentro

39 km al Sur de Dominical, Osa

El movimiento tuvo una magnitud de 4.3

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 21kilómetros.

Más detalles sobre el sismo

Ovsicori dio detalles en esta publicación.

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