Sismo sacudió el país este miércoles

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La tarde de este miércoles, un sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió en la zona sur del país.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 11:31a.m.
39 km al Sur de Dominical, Osa
El movimiento tuvo una magnitud de 4.3
La profundidad del sismo fue de 21kilómetros.
Ovsicori dio detalles en esta publicación.
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