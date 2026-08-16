Fuerte sismo sacude Guatemala este sábado

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió la tarde de este sábado las costas del Pacífico de Guatemala, según un reporte preliminar del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

¿Cuándo ocurrió?

El movimiento se registró a las 4:45 p. m., con una profundidad estimada de 56,03 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo con la información, el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente al litoral sur de Guatemala, cerca de los departamentos de Escuintla y Suchitepéquez.

Hasta el momento no se han reportado detalles sobre personas afectadas o daños materiales relacionados con el movimiento.