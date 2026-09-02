Sismo de 4 grados sacude al país

La mañana de este miércoles, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 6:30am.

Epicentro

1.5 km al Sur de Cabeceras de río ora de Nandayure de Guanacaste.

El movimiento tuvo una magnitud de 4.0

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 5 kilómetros.

Más detalles sobre el sismo

Ovsicori dio detalles en esta publicación.