¿Puede ocurrir un terremoto cómo el de Colombia y Venezuela en Costa Rica?

Los recientes terremotos de gran magnitud registrados en Venezuela y Colombia han generado preocupación entre los costarricenses. Ante esto, la Red Sismológica Nacional (RSN) aclaró qué tan posible es que un evento similar ocurra en nuestro país.

¿Están relacionados los terremotos de Colombia y Venezuela?

No. Aunque ocurrieron con pocas semanas de diferencia, son fenómenos independientes y tuvieron orígenes tectónicos distintos.

El terremoto de Venezuela, ocurrido el 24 de junio, alcanzó magnitudes de 7,2 y 7,5 y fue superficial. Mientras que el de Colombia, registrado el 10 de agosto, tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a unos 103 kilómetros de profundidad.

¿Puede ocurrir un terremoto similar en Costa Rica?

Sí. Costa Rica es un país altamente sísmico y ya ha registrado terremotos con mecanismos similares.

El terremoto de Cartago de 1910, de magnitud 6,4, fue superficial y provocó graves daños. Mientras que el terremoto de Naranjo de 1992, de magnitud 6,6 y ocurrido a unos 85 kilómetros de profundidad, también generó afectaciones importantes.

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¿Un terremoto más pequeño puede ser más destructivo?

Sí. La magnitud no determina por sí sola los daños. También influyen la profundidad, distancia al epicentro, características del terreno, calidad de las construcciones y cantidad de población expuesta.

¿Debemos preocuparnos por un terremoto en Costa Rica?

La RSN señala que los terremotos de Venezuela y Colombia no anuncian un terremoto en Costa Rica.

Sin embargo, el país registra en promedio 12 sismos diarios, por lo que las autoridades recuerdan que la preparación ante un eventual terremoto debe ser permanente.

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