Sinusitis bajo la lupa: esto ocurre cuando se inflaman los senos paranasales 

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Congestión, presión en la cara y dolor de cabeza podrían indicar sinusitis, una inflamación de los senos paranasales que ocurre cuando estas cavidades se bloquean e impiden el drenaje normal del moco.

El Dr. Roy Acosta, otorrinolaringólogo, explica qué son los senos paranasales, dónde están ubicados y cuáles son las principales causas que los tapan o inflaman, y detalla que un resfriado, una alergia o una infección pueden congestionar las vías respiratorias.

El especialista describe los síntomas más frecuentes, como dolor o presión en la frente, pómulos o alrededor de los ojos, congestión, secreción nasal espesa de color amarillo o verdoso y disminución del olfato, y explica cómo diferenciar una simple gripe de una sinusitis que requiere tratamiento, además de mencionar los lavados nasales, descongestionantes, antihistamínicos y esteroides nasales como opciones para desinflamar.