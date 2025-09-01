Síntomas como sed excesiva, ganas frecuentes de orinar, hambre inusual, pérdida de peso no intencional, fatiga y visión borrosa pueden indicar diabetes, según la Dra. Marcela Alfaro, endocrinóloga, quien recomienda realizar análisis de glucosa en ayunas, pruebas de tolerancia oral o hemoglobina glicada para confirmar el diagnóstico.

Además, enfatiza que aunque muchas personas temen este diagnóstico, un tratamiento adecuado que incluye medicamentos y ajustes en la alimentación puede controlar la enfermedad e incluso revertir daños metabólicos si se detecta a tiempo.