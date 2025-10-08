El síndrome de intestino permeable se identifica por síntomas como cefalea persistente, cansancio extremo, dolor articular y problemas digestivos recurrentes que no encuentran explicación en diagnósticos convencionales.

Esta alteración de la pared intestinal permite el paso de sustancias dañinas al torrente sanguíneo, desencadenando una respuesta inflamatoria que afecta múltiples sistemas del organismo.

La inclusión de caldo de huesos en la dieta ayuda a reparar la pared intestinal, mientras que los alimentos fermentados y el té matcha contribuyen a sellar estas fugas y reducir la inflamación.